ЦАХАЛ уничтожила командира роты ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля уничтожила командира роты ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана в районе Хан-Юниса.
- Хамдан играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа и был помощником высокопоставленных командиров военного крыла движения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира роты палестинского движения ХАМАС, который удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба армии.
В пресс-службе отметили, что Хамдан на протяжении многих лет был помощником высокопоставленных командиров военного крыла движения.