Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ уничтожила командира роты ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 17.07.2026 (обновлено: 15:41 17.07.2026)
ЦАХАЛ уничтожила командира роты ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

ЦАХАЛ уничтожила командира роты ХАМАС, который удерживал заложников в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля уничтожила командира роты ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана в районе Хан-Юниса.
  • Хамдан играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа и был помощником высокопоставленных командиров военного крыла движения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира роты палестинского движения ХАМАС, который удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба армии.
"Вчера (в четверг) силы ЦАХАЛ и ШАБАК (службы общей безопасности Израиля) нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, командира роты ХАМАС, который играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Хамдан на протяжении многих лет был помощником высокопоставленных командиров военного крыла движения.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Израиль не хочет видеть Россию посредником по Сектору Газа, заявили в ХАМАС
15 июня, 11:27
 
В миреИзраильХАМАСШАБАКСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала