ЦАХАЛ уничтожила командира роты ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира роты палестинского движения ХАМАС, который удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба армии.

В пресс-службе отметили, что Хамдан на протяжении многих лет был помощником высокопоставленных командиров военного крыла движения.