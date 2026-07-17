Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит предложения правительства по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 17.07.2026
Госдума рассмотрит предложения правительства по стабилизации цен на топливо

Володин: Госдума рассмотрит меры по стабилизации цен на топливном рынке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России.
  • Государственная дума рассмотрит предложения правительства РФ на ближайшем заседании.
  • Изменения предлагаются ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума незамедлительно рассмотрит предложения правительства РФ, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что правительство РФ в четверг одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России.
"Государственная дума незамедлительно рассмотрит предложения правительства РФ, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании ГД - во вторник", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте ГД.
Отмечается, что соответствующие изменения предлагаются ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
"Все необходимые меры, которые направлены на решение проблем, связанных с обеспечением наших граждан и предприятий горюче-смазочными материалами, Государственная дума поддержит безотлагательно", – подчеркнул председатель ГД.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Правительство расширило механизм импортного демпфера на дизельное топливо
Вчера, 12:12
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала