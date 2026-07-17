Госдума рассмотрит предложения правительства по стабилизации цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство РФ одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России.
- Государственная дума рассмотрит предложения правительства РФ на ближайшем заседании.
- Изменения предлагаются ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума незамедлительно рассмотрит предложения правительства РФ, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что правительство РФ в четверг одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России.
"Государственная дума незамедлительно рассмотрит предложения правительства РФ, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании ГД - во вторник", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте ГД.
Отмечается, что соответствующие изменения предлагаются ко второму чтению в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
"Все необходимые меры, которые направлены на решение проблем, связанных с обеспечением наших граждан и предприятий горюче-смазочными материалами, Государственная дума поддержит безотлагательно", – подчеркнул председатель ГД.