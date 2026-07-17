Правительство расширило механизм импортного демпфера на дизельное топливо

"Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо. Оно позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости", - сообщили журналистам в министерстве.

Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.