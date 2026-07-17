Правительство расширило механизм импортного демпфера на дизельное топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином.
- Демпфер будет выплачиваться при условии действия запрета на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином при условии действия запрета на экспорт, сообщило Минэнерго РФ.
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"Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо. Оно позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости", - сообщили журналистам в министерстве.
Как отметили в Минэнерго, поправки в Налоговый кодекс, одобренные правительством, устанавливают импортный демпфер для дизельного топлива по аналогии с демпфером для бензина.
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"Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов", - уточнили в министерстве.
Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо.
Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Среди прочего, законом предусмотрена возможность получения демпфера при импорте в РФ бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство.
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