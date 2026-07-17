Поручения по обеспечению аграриев топливом будут выполнены, заявила Лут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что поручения президента по обеспечению российских аграриев топливом будут выполнены.
- Минсельхоз уверен в полном выполнении поручений правительства по обеспечению аграриев топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании.
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Поручения президента по обеспечению российских аграриев топливом безусловно будут выполнены, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
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"Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом. Конечно, она волнует всех, она есть, эта ситуация в каждом регионе. Тем не менее, вы знаете, у нас есть поручение президента. Поручение правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании. Поэтому уверены, что эти поручения будут в полном объеме выполнены", - сказала Лут на "Всероссийском дне поля".