Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Федорова

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков тех военных, которые были замечены в поддержке бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, и ввел запрет на их общение со СМИ, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.

"Я знаю, что Сырский лично дал сейчас команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест. А также угрожали им наказанием… Через разные командования разных видов и родов войск рассылает директивы: ни в коем случае публично не комментировать эту ситуацию, не поддерживать Михаила Федорова", - заявил бывший заместитель Федорова Стерненко на видео, опубликованном на его Youtube-канале.