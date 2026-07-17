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Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Федорова - РИА Новости, 17.07.2026
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14:32 17.07.2026 (обновлено: 14:35 17.07.2026)
Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Федорова

Стерненко: Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Федорова

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховная рада 14 июля поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что повлекло отставку всего кабмина.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отзывает из отпусков военных, поддержавших Михаила Федорова.
  • В армии рассылаются директивы о запрете на публичное комментирование ситуации и поддержку Михаила Федорова, а также о запрете взаимодействия со СМИ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков тех военных, которые были замечены в поддержке бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, и ввел запрет на их общение со СМИ, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.
Владимир Зеленский ранее заявил о намерении обновить состав правительства. Верховная рада 14 июля поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что повлекло отставку всего кабмина. В четверг по всей Украине начались митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова.
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"Я знаю, что Сырский лично дал сейчас команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест. А также угрожали им наказанием… Через разные командования разных видов и родов войск рассылает директивы: ни в коем случае публично не комментировать эту ситуацию, не поддерживать Михаила Федорова", - заявил бывший заместитель Федорова Стерненко на видео, опубликованном на его Youtube-канале.
Кроме того, в своем Instagram* Стерненко опубликовал отправленное ему сообщение украинского военнослужащего.
«
"По приказу главнокомандующего по частям направлена ​​телеграмма о запрете взаимодействия со СМИ, публичных выступлениях, интервью, заявлениях. В случае выявления фактов нарушения требований назначать служебные проверки, расследования, по результатам которых привлекать виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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