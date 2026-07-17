"Спартак" тренируется без Зиньковского перед Суперкубком России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита" без полузащитника Антона Зиньковского, передает корреспондент РИА Новости с места событий.