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"Спартак" тренируется без Зиньковского перед Суперкубком России - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
18:14 17.07.2026 (обновлено: 18:19 17.07.2026)
"Спартак" тренируется без Зиньковского перед Суперкубком России

"Спартак" проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России без Зиньковского

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтон Зиньковский
Антон Зиньковский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Антон Зиньковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России по футболу против петербургского «Зенита» без полузащитника Антона Зиньковского.
  • Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, начало игры — в 19:30 мск.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита" без полузащитника Антона Зиньковского, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Игрок остался в Москве и не прилетел в Нижний Новгород. Прошлый сезон Зиньковский провел в "Сочи" на правах аренды.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.
Главный трофей матча за Суперкубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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