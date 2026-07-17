"Спартак" тренируется без Зиньковского перед Суперкубком России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России по футболу против петербургского «Зенита» без полузащитника Антона Зиньковского.
- Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, начало игры — в 19:30 мск.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" проводит тренировку перед матчем за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита" без полузащитника Антона Зиньковского, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Игрок остался в Москве и не прилетел в Нижний Новгород. Прошлый сезон Зиньковский провел в "Сочи" на правах аренды.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 19:30 мск.