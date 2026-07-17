Троих кубинцев ждет суд за попытку пересечь границу под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 июл – РИА Новости. Трое кубинцев пытались перейти границу под Калининградом чтобы попасть в Польшу в обход пунктов пропуска, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили РИА Новости, что границу пытались перейти трое граждан Кубы.

Двое обвиняются по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ), третий – по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ).