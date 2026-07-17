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Троих кубинцев ждет суд за попытку пересечь границу под Калининградом - РИА Новости, 17.07.2026
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16:09 17.07.2026
Троих кубинцев ждет суд за попытку пересечь границу под Калининградом

Троих кубинцев ждет суд за попытку незаконно пересечь границу под Калининградом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое кубинцев пытались перейти границу под Калининградом, чтобы попасть в Польшу в обход пунктов пропуска.
  • Двое обвиняемых привлечены к ответственности за покушение на незаконное пересечение государственной границы России, третий — за пособничество в этом.
  • Прокуратура Калининградской области направила уголовное дело в суд.
КАЛИНИНГРАД, 17 июл – РИА Новости. Трое кубинцев пытались перейти границу под Калининградом чтобы попасть в Польшу в обход пунктов пропуска, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии надзорного органа предварительного расследования, двое иностранных граждан, находясь в Москве, привлекли знакомого к содействию в незаконном пересечении государственной границы РФ. Для этого обвиняемые прибыли в Калининград, а затем в город Мамоново на границе с Польшей. Границу они попытались перейти пешком, но были задержаны сотрудниками регионального Погрануправления ФСБ России.
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В пресс-службе областной прокуратуры уточнили РИА Новости, что границу пытались перейти трое граждан Кубы.
Двое обвиняются по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ), третий – по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ).
"Прокуратура области направила в суд уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы …Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех иностранных граждан", - говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе "Макс".
Уголовное дело возбуждено и расследовано Погрануправлением ФСБ России по Калининградской области.
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