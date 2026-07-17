Российские дроны уничтожили ББМ "Козак" ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину «Козак» ВСУ на сумском направлении.
- ББМ «Козак» была поражена прямым попаданием, после чего зафиксировано возгорание и детонация топливных баков.
КУРСК, 17 июл – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину "Козак" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета c позывным Рубеж.
"В ходе разведывательного полета в Сумской области засекли ББМ "Козак", которая перемещалась по дороге. Поразили машину прямым попаданием. После удара зафиксировано возгорание и детонация топливных баков — техника полностью выведена из строя, личный состав уничтожен", – сказал Рубеж.
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