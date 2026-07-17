Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили ББМ "Козак" ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 17.07.2026
Российские дроны уничтожили ББМ "Козак" ВСУ на Сумском направлении

Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили ББМ "Козак" ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину «Козак» ВСУ на сумском направлении.
  • ББМ «Козак» была поражена прямым попаданием, после чего зафиксировано возгорание и детонация топливных баков.
КУРСК, 17 июл – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину "Козак" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета c позывным Рубеж.
"В ходе разведывательного полета в Сумской области засекли ББМ "Козак", которая перемещалась по дороге. Поразили машину прямым попаданием. После удара зафиксировано возгорание и детонация топливных баков — техника полностью выведена из строя, личный состав уничтожен", – сказал Рубеж.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала