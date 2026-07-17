Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Краматорском районе.
- Укрытия были обнаружены в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Иженька, а также в лесополосе севернее Николайполя.
- В Краматорске бойцы поразили беспилотниками автокран, а на трассе южнее этого населенного пункта артиллеристы сожгли пикап ВСУ.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытия ВСУ рядом Константиновкой, сообщили в Минобороны.
"Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск совместно с расчетами БПЛА уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в населенных пунктах в Краматорском районе", — говорится в заявлении.
Отмечается, что их обнаружили в Алексеево-Дружковке и Ижевке в Краматорском районе с помощью разведывательных дронов. Украинские боевики прятались в частных домах, оставленных местными жителями.
Еще одну такую точку выявили в лесополосе севернее населенного пункта Николайполье.
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"В результате огневого поражения укрытия с находящейся там живой силой противника были уничтожены. Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в Краматорске бойцы поразили беспилотниками автокран, использовавшийся ВСУ для возведения инженерных сооружений. На трассе южнее этого населенного пункта артиллеристы также сожгли украинский пикап с живой силой и материальными средствами.
В ликвидации военных противника участвовали артиллеристы шестой мотострелковой дивизии, а также 17-й артиллерийской и 72-й отдельной мотострелковой бригад.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, освобождение Константиновки стало ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
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