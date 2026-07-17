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ВС России уничтожили укрытия с украинскими солдатами в Краматорском районе - РИА Новости, 17.07.2026
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05:21 17.07.2026 (обновлено: 07:20 17.07.2026)
ВС России уничтожили укрытия с украинскими солдатами в Краматорском районе

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили укрытия ВСУ за Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Краматорском районе.
  • Укрытия были обнаружены в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Иженька, а также в лесополосе севернее Николайполя.
  • В Краматорске бойцы поразили беспилотниками автокран, а на трассе южнее этого населенного пункта артиллеристы сожгли пикап ВСУ.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытия ВСУ рядом Константиновкой, сообщили в Минобороны.
"Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск совместно с расчетами БПЛА уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в населенных пунктах в Краматорском районе", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что их обнаружили в Алексеево-Дружковке и Ижевке в Краматорском районе с помощью разведывательных дронов. Украинские боевики прятались в частных домах, оставленных местными жителями.
Еще одну такую точку выявили в лесополосе севернее населенного пункта Николайполье.
«
"В результате огневого поражения укрытия с находящейся там живой силой противника были уничтожены. Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в Краматорске бойцы поразили беспилотниками автокран, использовавшийся ВСУ для возведения инженерных сооружений. На трассе южнее этого населенного пункта артиллеристы также сожгли украинский пикап с живой силой и материальными средствами.
В ликвидации военных противника участвовали артиллеристы шестой мотострелковой дивизии, а также 17-й артиллерийской и 72-й отдельной мотострелковой бригад.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, освобождение Константиновки стало ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
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