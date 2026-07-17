В Ленинградской области мужчина провалился в дупло клена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Спасатели в Ленинградской области вызволили из дупла клена мужчину, который туда провалился и просидел более суток, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности.

"Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно. Пожарные оперативно приступили к работам: спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. В 11.00 с использованием веревочного оборудования мужчина 1991 года рождения был успешно спущен с дерева", - говорится в сообщении.