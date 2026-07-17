Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области мужчина провалился в дупло клена глубиной около 2 метров на высоте порядка 4 метров и провел там более суток.
- Спасатели успешно вызволили пострадавшего, после чего его осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не потребовалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Спасатели в Ленинградской области вызволили из дупла клена мужчину, который туда провалился и просидел более суток, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности.
Информация о произошедшем поступила в экстренные службы утром в пятницу. Мужчина около одного из домов на улице Гагарина в городе Луга провалился в дупло клена глубиной около 2 метров на высоте порядка 4 метров.
"Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно. Пожарные оперативно приступили к работам: спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. В 11.00 с использованием веревочного оборудования мужчина 1991 года рождения был успешно спущен с дерева", - говорится в сообщении.
По информации комитета, мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи, в госпитализации он не нуждался.