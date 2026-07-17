Совфед одобрил закон о публикации информации о стоимости денежных переводов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2027 года кредитные организации будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денежных средств.
- Кредитные организации должны будут раскрывать информацию об условиях оказания услуг перевода, включая систему быстрых платежей (СБП) и электронные средства платежа.
- Стандарты деятельности кредитных организаций будут устанавливать порядок, способ и сроки раскрытия информации об услугах перевода и кредитах.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств.
Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий.
Это касается, в том числе, информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП), а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа (за исключением используемых для перевода электронных денежных средств).
Порядок, способ и сроки раскрытия соответствующей информации, а также ее состав будут устанавливаться стандартами деятельности кредитных организаций. Данные стандарты будут содержать также требования к порядку, способу, форме и срокам размещения банками информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита или займа.