Совфед одобрил закон о наружной рекламе виноделен и их продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, разрешающий размещение наружной рекламы российских виноделен и их продукции вдоль автодорог.

Реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции, их классификации и использованном винограде, но без указания марок вина и изображений бутылок.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, разрешающий размещение вдоль автодорог наружной рекламы российских виноделен и их продукции, без указания конкретных марок вина и изображения бутылок.

Документ разработан в целях создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина.

Закон разрешает размещение рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров на территориях тех регионов, где они расположены, вдоль автомобильных дорог общего пользования. Ее размещение допускается на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции (винах, в том числе крепленых и игристых, производимых в соответствующих хозяйствах, зонах, районах, терруарах), об их классификации и использованном для ее производства винограде. При этом в такой рекламе запрещается размещение наименований вин и товарных знаков, служащих для индивидуализации такой продукции, фотографий и иных изображений образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.

Реклама хозяйств, зон, районов и терруаров, содержащая информацию о винодельческой продукции, должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Для такой рекламы сохраняется и ряд других действующих ограничений, в том числе о запрете на ее размещение вблизи детских, образовательных, медицинских учреждений, санаториев, театров, музеев, библиотек, стадионов.

За нарушение требований рекламораспространители и рекламодатели будут нести ответственность.