Совфед одобрил закон о попечительском совете "Сколково"

В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото

В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, который наделяет президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета УК «Сколково».

Закон разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года и направлен на совершенствование правового положения управляющей компании «Сколково».

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, наделяющий президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) "Сколково".

Документ разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года, а также в целях совершенствования правового положения управляющей компании, на которую возложена реализация проекта создания и обеспечения функционирования ИЦ " Сколково ".

Учитывая статус попечительского совета данной УК, определяющего ключевые направления деятельности одного из ведущих инновационных центров страны, представляется целесообразным формирование состава совета осуществлять по решению президента, говорится в сопроводительных материалах.

При этом предусматривается сохранение действующего состава данного совета до момента его формирования в соответствии с новым порядком.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.