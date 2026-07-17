Совфед одобрил закон о попечительском совете "Сколково"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенаторы одобрили закон, который наделяет президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета УК «Сколково».
- Закон разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года и направлен на совершенствование правового положения управляющей компании «Сколково».
- Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, наделяющий президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) "Сколково".
Учитывая статус попечительского совета данной УК, определяющего ключевые направления деятельности одного из ведущих инновационных центров страны, представляется целесообразным формирование состава совета осуществлять по решению президента, говорится в сопроводительных материалах.
При этом предусматривается сохранение действующего состава данного совета до момента его формирования в соответствии с новым порядком.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
С 2010 года управляющей компанией ИЦ "Сколково" является некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда. В связи с этим законопроект закрепляет использование данной организационно-правовой формы для управлявшей компании в законе "Об инновационном центре "Сколково".