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Совфед одобрил закон о попечительском совете "Сколково" - РИА Новости, 17.07.2026
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18:00 17.07.2026
Совфед одобрил закон о попечительском совете "Сколково"

Совфед одобрил закон о попечительском совете инновационного центра "Сколково"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, который наделяет президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета УК «Сколково».
  • Закон разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года и направлен на совершенствование правового положения управляющей компании «Сколково».
  • Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, наделяющий президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) "Сколково".
Документ разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года, а также в целях совершенствования правового положения управляющей компании, на которую возложена реализация проекта создания и обеспечения функционирования ИЦ "Сколково".
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Учитывая статус попечительского совета данной УК, определяющего ключевые направления деятельности одного из ведущих инновационных центров страны, представляется целесообразным формирование состава совета осуществлять по решению президента, говорится в сопроводительных материалах.
При этом предусматривается сохранение действующего состава данного совета до момента его формирования в соответствии с новым порядком.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
С 2010 года управляющей компанией ИЦ "Сколково" является некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда. В связи с этим законопроект закрепляет использование данной организационно-правовой формы для управлявшей компании в законе "Об инновационном центре "Сколково".
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