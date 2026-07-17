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Совфед одобрил поправки, направленные на адаптацию участников СВО - РИА Новости, 17.07.2026
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17:04 17.07.2026
Совфед одобрил поправки, направленные на адаптацию участников СВО

Совет Федерации одобрил поправки в закон о пробации участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили поправки в закон «О пробации в Российской Федерации», направленные на социальную адаптацию участников спецоперации, бывших осужденных.
  • Постпенитенциарная пробация будет применяться к лицам, освобожденным от наказания и заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации или военного времени.
  • Основанием для применения постпенитенциарной пробации является обращение лица с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "О пробации в Российской Федерации", направленные на социальную адаптацию участников спецоперации, бывших осужденных.
Базовый закон дополняется новой статьей "Особенности применения постпенитенциарной пробации в отношении отдельных категорий лиц после их увольнения с военной службы", согласно которой постпенитенциарная пробация применяется в отношении лиц, освобожденных от наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ либо заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.
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Основаниями применения постпенитенциарной пробации являются обращение лица (его законного представителя) с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, которое направляется в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства (месту пребывания) такого лица.
По итогам оценки ситуации принимается решение о целесообразности оказания поддержки.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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