Совфед одобрил поправки, направленные на адаптацию участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили поправки в закон «О пробации в Российской Федерации», направленные на социальную адаптацию участников спецоперации, бывших осужденных.

Постпенитенциарная пробация будет применяться к лицам, освобожденным от наказания и заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации или военного времени.

Основанием для применения постпенитенциарной пробации является обращение лица с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "О пробации в Российской Федерации", направленные на социальную адаптацию участников спецоперации, бывших осужденных.

Базовый закон дополняется новой статьей "Особенности применения постпенитенциарной пробации в отношении отдельных категорий лиц после их увольнения с военной службы", согласно которой постпенитенциарная пробация применяется в отношении лиц, освобожденных от наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ либо заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

Основаниями применения постпенитенциарной пробации являются обращение лица (его законного представителя) с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, которое направляется в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства (месту пребывания) такого лица.

По итогам оценки ситуации принимается решение о целесообразности оказания поддержки.