Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил поправки в КоАП о штрафах за нарушение "особого режима" - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 17.07.2026
Совфед одобрил поправки в КоАП о штрафах за нарушение "особого режима"

Совет Федерации одобрил поправки о штрафах за нарушение особого режима

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, вводящие ответственность за нарушение особого режима в закрытых военных городках.
  • За нарушение особого режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
  • За установку на гражданское или служебное оружие приспособления для бесшумной стрельбы установлен административный штраф с конфискацией приспособления, при этом установка прицела ночного видения не влечет административную ответственность.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым за нарушение особого режима деятельности военных объектов, расположенных в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ, предусматривается административная ответственность.
Ранее был принят и подписан президентом России Владимиром Путиным закон, вводящий понятие "особого режима" для закрытых военных городков ВС РФ. Согласно документу, перечень таких городков, а также порядок обеспечения особого режима, включая основания, сроки и условия применения мер и ограничений, определит правительство РФ.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
Вчера, 13:32
В соответствии с одобренным законом, административный штраф для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей; юрлиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Рассмотрение дел указанной категории относится к полномочиям судей.
В соответствии с законом должностные лица военной полиции Вооруженных Сил РФ наделяются правом составлять протоколы о административных правонарушениях.
"Кроме того, в отношении лиц, совершивших указанные правонарушения, военнослужащим ВС РФ предоставлены полномочиями по осуществлению их административного задержания, а также доставления в служебные помещения органа внутренних дел или воинской части для составления соответствующего протокола", - говорится в заключении оборонного комитета СФ.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Совфед одобрил поправки в закон о воинской обязанности и военной службе
Вчера, 14:06
Также законом за установку на гражданское или служебное оружие приспособления для бесшумной стрельбы либо продажу приспособления для бесшумной стрельбы, установлен административный штраф в размере от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей с конфискацией указанного приспособления.
Одновременно предусмотрено исключение административной ответственности за установку на гражданском или служебном оружии прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые вступают в силу в иной срок.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
Вчера, 13:17
 
РоссияВладимир ПутинОбществоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала