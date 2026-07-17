Совфед одобрил поправки в КоАП о штрафах за нарушение "особого режима"

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, вводящие ответственность за нарушение особого режима в закрытых военных городках.

За нарушение особого режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

За установку на гражданское или служебное оружие приспособления для бесшумной стрельбы установлен административный штраф с конфискацией приспособления, при этом установка прицела ночного видения не влечет административную ответственность.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, по которым за нарушение особого режима деятельности военных объектов, расположенных в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ, предусматривается административная ответственность.

Ранее был принят и подписан президентом России Владимиром Путиным закон, вводящий понятие "особого режима" для закрытых военных городков ВС РФ. Согласно документу, перечень таких городков, а также порядок обеспечения особого режима, включая основания, сроки и условия применения мер и ограничений, определит правительство РФ.

В соответствии с одобренным законом, административный штраф для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей; юрлиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Рассмотрение дел указанной категории относится к полномочиям судей.

В соответствии с законом должностные лица военной полиции Вооруженных Сил РФ наделяются правом составлять протоколы о административных правонарушениях.

"Кроме того, в отношении лиц, совершивших указанные правонарушения, военнослужащим ВС РФ предоставлены полномочиями по осуществлению их административного задержания, а также доставления в служебные помещения органа внутренних дел или воинской части для составления соответствующего протокола", - говорится в заключении оборонного комитета СФ.

Также законом за установку на гражданское или служебное оружие приспособления для бесшумной стрельбы либо продажу приспособления для бесшумной стрельбы, установлен административный штраф в размере от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей с конфискацией указанного приспособления.

Одновременно предусмотрено исключение административной ответственности за установку на гражданском или служебном оружии прицела (прицельного комплекса) ночного видения.