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Совфед одобрил поправки в закон о воинской обязанности и военной службе - РИА Новости, 17.07.2026
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14:06 17.07.2026
Совфед одобрил поправки в закон о воинской обязанности и военной службе

Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки в закон о воинской обязанности

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», устанавливающие особенности определения пригодности к военной службе на отдельных воинских должностях в Вооруженных Силах РФ.
  • Министр обороны РФ получит право устанавливать перечень таких должностей, дополнительные требования к военнослужащим, а также правила и сроки проведения различных исследований и проверок.
  • Граждане, не прошедшие предусмотренные законом исследования, отбор и проверки или не соответствующие дополнительным требованиям, не смогут быть приняты на военную службу на отдельные должности, а военнослужащие, отказавшиеся от прохождения проверок, могут быть уволены.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", устанавливающие особенности, связанные с определением пригодности к военной службе на отдельных воинских должностях в Вооруженных Силах РФ.
"Законом к полномочиям министра обороны РФ отнесено право устанавливать перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе, дополнительные требования к военнослужащим (гражданам), назначенным (назначаемым) на эти должности, случаи, порядок и сроки проведения исследований, отбора и проверок... в том числе правила и сроки проведения химикотоксикологических исследований", - говорится в заключении оборонного комитета СФ.
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Закон устанавливает, что граждане не могут быть приняты на военную службу на отдельные воинские должности, а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на этих воинских должностях, могут быть уволены с военной службы в случае отказа от прохождения предусмотренных законом исследований, отбора, проверок, либо установления по результатам исследований, несоответствия их дополнительным требованиям.
Либо непредставления такими лицами информации, подлежащей обязательному представлению, либо представления заведомо ложной информации.
Определение соответствия граждан дополнительным требованиям возлагается на воинские части.
Уточняется, что граждане не могут быть приняты на обучение в военные профессиональные образовательные организации, направленность (профиль) которых ориентирована на прохождение выпускниками военной службы на воинских должностях, входящих в перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе, а принятые на обучение военнослужащие подлежат отчислению из этих образовательных организаций в случае их отказа от прохождения проверок.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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