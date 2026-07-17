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Совфед одобрил закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные - РИА Новости, 17.07.2026
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12:30 17.07.2026
Совфед одобрил закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Совфед одобрил перевод в цифровой формат формирования списков присяжных

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о переводе в цифровой формат процедуры формирования списков кандидатов в присяжные заседатели.
  • Закон позволяет публиковать списки кандидатов на официальных сайтах муниципалитетов и высших исполнительных органов городов федерального значения.
  • Граждане получат право подавать заявления в муниципалитеты в электронной форме, а муниципалитеты смогут направлять списки кандидатов в суды и высшие исполнительные органы регионов в электронном формате.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, который переводит в цифровой формат процедуру формирования списков кандидатов в присяжные заседатели - от подачи гражданами заявлений до направления документов в суды.
Сейчас списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются только в печатных средствах массовой информации муниципальных образований. Принятая мера разрешает размещать их еще и на официальных сайтах муниципалитетов. Для городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) предусмотрена такая же возможность: списки смогут публиковаться на сайтах высших исполнительных органов этих городов.
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Граждане сегодня могут обращаться в муниципалитеты только с письменными заявлениями, например, чтобы исключить себя из списков, исправить неточные сведения или сообщить об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей присяжного. Одобренный закон дает им право подавать такие заявления в электронной форме при условии, что у муниципального образования есть для этого техническая возможность.
Документ также разрешает муниципалитетам направлять списки кандидатов в суды и в высшие исполнительные органы регионов не только на бумаге, но и в электронном формате. Для этого вводится возможность подписывать списки усиленной квалифицированной электронной подписью (сейчас они скрепляются только печатями). Кроме того, запросы о предоставлении информации, необходимой для составления списков, а также сведения о направлении списков в суды и об изменениях в них можно будет передавать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.
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