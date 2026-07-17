СФ ужесточил ответственность за нарушения при продаже сим-карт мигрантам

Краткий пересказ от РИА ИИ Совфед одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением заведомо ложных сведений об устройстве.

За нарушение закона предусмотрена санкция в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения или принудительных работ, ареста или лишения свободы до одного года.

Закон также ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, добавляя новые квалифицирующие признаки и максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы IMEI. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 274.6. Согласно ей, наказание наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранным гражданином или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, в котором будет использоваться сим-карта, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код, и при этом в течение года уже дважды привлекался за это к административной ответственности либо уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Санкция предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 180 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо арест до двух месяцев, либо лишение свободы до одного года.