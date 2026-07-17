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Совфед одобрил закон, передающий МВД полномочия Минтруда - РИА Новости, 17.07.2026
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11:12 17.07.2026
Совфед одобрил закон, передающий МВД полномочия Минтруда

Совфед одобрил закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
  • МВД получило право разрешать иностранным гражданам работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России с учетом экономических связей между регионами.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, передающий МВД РФ полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
Согласно принятому закону, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получило право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.
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