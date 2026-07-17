Совфед упростил получение социальных услуг ветеранами боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность.

Закон устанавливает право на однократную подачу заявления о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов.

Для указанных категорий ветеранов сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность.

Законом устанавливается право на однократную подачу в Соцфонд заявления о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов боевых действий.

Среди категорий, имеющих такое право: проходившие военную службу или пребывающие в добровольческих формированиях инвалиды – в течение трех месяцев со дня увольнения, а также получившие инвалидность в течение 12 месяцев со дня увольнения – в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.