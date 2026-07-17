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Совфед упростил получение социальных услуг ветеранами боевых действий - РИА Новости, 17.07.2026
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13:30 17.07.2026
Совфед упростил получение социальных услуг ветеранами боевых действий

Совфед упростил получение социальных услуг инвалидами-ветеранами боевых действий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность.
  • Закон устанавливает право на однократную подачу заявления о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов.
  • Для указанных категорий ветеранов сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность.
Законом устанавливается право на однократную подачу в Соцфонд заявления о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов боевых действий.
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Среди категорий, имеющих такое право: проходившие военную службу или пребывающие в добровольческих формированиях инвалиды – в течение трех месяцев со дня увольнения, а также получившие инвалидность в течение 12 месяцев со дня увольнения – в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.
В результате для указанных категорий ветеранов боевых действий сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме (лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). При этом сохраняется возможность ежегодно менять формат получения соцуслуг, посредством подачи заявления в установленном порядке до 1 октября.
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