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На регпортале Подмосковья упростили выдачу и замену соцкарты жителя - РИА Новости, 17.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:39 17.07.2026
На регпортале Подмосковья упростили выдачу и замену соцкарты жителя

В Подмосковье упростили выдачу и замену социальной карты жителя

© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings mediaДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings media
Девушка работает за компьютером
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На региональном портале госуслуг Подмосковья упростили выдачу и замену социальной карты жителя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Оформление или замена социальной карты остается одной из самых востребованных услуг на регпортале – с начала 2026 года ею воспользовались более 228 тысяч раз. К онлайн-форме подключили умный сервис, который автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям нормативно-правового акта. Если мужчина достиг 60 лет, а женщина – 55 лет после 31 декабря 2025, система сообщит о невозможности оформить соцкарту", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.
Умный сервис автоматически проверит данные о регистрации по месту жительства из личного кабинета пользователя на портале Госуслуг на соответствие актуальным требованиям законодательства Московской области. Если информация не соответствует требованиям, то система сразу сообщит об этом заявителю на экране.
Социальную карту могут получить льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Она дает право на бесплатный проезд в наземном транспорте и электричках, а также на скидки в магазинах.
Право на бесплатный проезд по социальной карте для предпенсионеров возникает у мужчин с 60 лет, у женщин — с 55 лет до 31 декабря 2025 года включительно.
Оформить карту можно на региональном портале в разделе "Поддержка" - "Соцкарты и документы". Для этого нужно войти через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации), заполнить форму и приложить документы.
Карту изготовят в течение 16 рабочих дней. Получить ее можно в МФЦ.
 
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