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Москва стала ядром креативной экономики России, заявил Собянин - РИА Новости, 17.07.2026
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20:38 17.07.2026 (обновлено: 21:48 17.07.2026)
Москва стала ядром креативной экономики России, заявил Собянин

Сергей Собянин: Москва является ядром креативной экономики России

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва является ядром креативной экономики России, на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране.
  • За семь лет доля креативных индустрий в городской экономике выросла до 11 процентов, сравнявшись с обрабатывающими производствами.
  • Различные программы и кластеры, такие как «Фабрика видеоигр» и другие инициативы, способствуют развитию креативного бизнеса и его выходу на международные рынки.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва является ядром креативной экономики России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. По доле креативных индустрий в ВРП столица уже обгоняет Шэньчжэнь и почти сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Креативные индустрии стали одним из самых динамичных секторов городской экономики. За семь лет его доля выросла до 11 процентов, сравнявшись с обрабатывающими производствами, отметил мэр.
В развитии активно участвует Агенство креативных индустрий, при помощи которого возникли более 430 проектов, а поддержку получили более 22 тысяч бизнесменов, уточнил Собянин.
Так, Московский кластер видеоигр и анимации в "Сколково" объединил более 60 резидентов. В этом году в нем выпустили два проекта, а планируется около 20. Скоро в дополнение к нему появился кластер медиатехнологий, подчеркнул глава города.
В рамках "Фабрики видеоигр" участники разработали уже 150 прототипов. Лучшим командам одобрили инвестиции, они готовят продукты для выхода на новые рынки, пояснил мэр.
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Среди других программ: "Издательские сезоны", "Московские мастерские", "Дизайн-цех", "Арт-сезоны" и "Фабрика дизайна". Благодаря им столичные издательства заключают международные контракты, художники получают мастерские и площадки для выставок, а дизайнеры работают с культурными учреждениями и крупными компаниями. Креативный бизнес заключил около 200 экспортных контрактов с партнерами более чем из 30 стран, отметил Собянин.
В поддержке участвует и Московский экспортный центр. По его линии с 2019 года компании из креативной сферы приняли участие в 45 мероприятиях.
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