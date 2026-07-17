Москва стала ядром креативной экономики России, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва является ядром креативной экономики России, на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране.
- За семь лет доля креативных индустрий в городской экономике выросла до 11 процентов, сравнявшись с обрабатывающими производствами.
- Различные программы и кластеры, такие как «Фабрика видеоигр» и другие инициативы, способствуют развитию креативного бизнеса и его выходу на международные рынки.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва является ядром креативной экономики России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Креативные индустрии стали одним из самых динамичных секторов городской экономики. За семь лет его доля выросла до 11 процентов, сравнявшись с обрабатывающими производствами, отметил мэр.
В развитии активно участвует Агенство креативных индустрий, при помощи которого возникли более 430 проектов, а поддержку получили более 22 тысяч бизнесменов, уточнил Собянин.
Так, Московский кластер видеоигр и анимации в "Сколково" объединил более 60 резидентов. В этом году в нем выпустили два проекта, а планируется около 20. Скоро в дополнение к нему появился кластер медиатехнологий, подчеркнул глава города.
В рамках "Фабрики видеоигр" участники разработали уже 150 прототипов. Лучшим командам одобрили инвестиции, они готовят продукты для выхода на новые рынки, пояснил мэр.
Среди других программ: "Издательские сезоны", "Московские мастерские", "Дизайн-цех", "Арт-сезоны" и "Фабрика дизайна". Благодаря им столичные издательства заключают международные контракты, художники получают мастерские и площадки для выставок, а дизайнеры работают с культурными учреждениями и крупными компаниями. Креативный бизнес заключил около 200 экспортных контрактов с партнерами более чем из 30 стран, отметил Собянин.
В поддержке участвует и Московский экспортный центр. По его линии с 2019 года компании из креативной сферы приняли участие в 45 мероприятиях.