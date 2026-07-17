Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США являются продолжением «охоты на ведьм».

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США и другие страны.

Слуцкий отметил, что вмешательство противоречит принципам внешней политики России, основанным на равноправии и уважении суверенитета всех стран.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес России якобы о вмешательстве в выборы в США являются продолжением "охоты на ведьм", РФ никогда не вмешивалась в выборные процессы Соединенных Штатов и других стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Он также объявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре страны.

"Россия никогда - ни в 2016, ни в 2020, ни 2024 - не вмешивалась в выборы в США. Как и в выборные процессы на территории других стран. Обвинения во вмешательстве - продолжение "охоты на ведьм", приемы которой так распространены и в Белом доме, и на Капитолийском холме", - сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что это противоречит принципам внешней политики российского государства, в основе которых равноправие, уважение суверенитета и независимости абсолютно всех стран в мире.