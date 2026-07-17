Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал обвинения в адрес России продолжением "охоты на ведьм" - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 17.07.2026
Слуцкий назвал обвинения в адрес России продолжением "охоты на ведьм"

Слуцкий: обвинения в адрес России являются продолжением охоты на ведьм

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США являются продолжением «охоты на ведьм».
  • Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США и другие страны.
  • Слуцкий отметил, что вмешательство противоречит принципам внешней политики России, основанным на равноправии и уважении суверенитета всех стран.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес России якобы о вмешательстве в выборы в США являются продолжением "охоты на ведьм", РФ никогда не вмешивалась в выборные процессы Соединенных Штатов и других стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Он также объявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре страны.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС
16 июля, 07:05
"Россия никогда - ни в 2016, ни в 2020, ни 2024 - не вмешивалась в выборы в США. Как и в выборные процессы на территории других стран. Обвинения во вмешательстве - продолжение "охоты на ведьм", приемы которой так распространены и в Белом доме, и на Капитолийском холме", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что это противоречит принципам внешней политики российского государства, в основе которых равноправие, уважение суверенитета и независимости абсолютно всех стран в мире.
"Это, можно сказать, уже апробированный элемент их внутриполитической борьбы, от которого, кстати, пострадал и сам (президент США Дональд - ред.) Трамп в свое время. Но Россия не имела и не имеет к этому никакого отношения", - заключил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Слуцкий: Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое зрелище
14 июля, 22:47
 
В миреСШАРоссияКитайЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала