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Как пиво поможет в борьбе с испанскими слизнями, рассказал биолог - РИА Новости, 17.07.2026
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12:45 17.07.2026
Как пиво поможет в борьбе с испанскими слизнями, рассказал биолог

Биолог Гниненко: обычное пиво может стать приманкой для испанских слизней

© Shutterstock/FOTODOM / SnowboyКружка пива
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Snowboy
Кружка пива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко заявил, что обычное пиво может стать эффективной приманкой для испанских слизней.
  • Испанские слизни хорошо прижились в российском климате и наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды и переносят паразитов, опасных для людей и животных.
  • Для уничтожения собранных слизней нужно использовать кипяток или раствор хлорсодержащего средства, а останки выбрасывать в плотно завязанном пакете.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обычное пиво может стать эффективной приманкой для испанских слизней, заявил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.
"Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить", - сказал Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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По словам биолога, испанские слизни уже хорошо прижились в российском климате и теперь будут здесь всегда, поэтому борьбу с ними нужно вести постоянно, так как они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды и переносят паразитов, опасных для людей и животных.
Гниненко советует начинать борьбу весной, как только появляются первые особи, а крупных оранжевых слизней, которые почти наверняка уже оставили потомство, нужно уничтожать сразу.
Для химической обработки специалист порекомендовал покупать препараты в садовых магазинах и строго следовать инструкции на упаковке.
Также эффективны подручные средства: ручной сбор в перчатках, а также укрытия из картона или линолеума, под которыми слизни прячутся днем, однако брать их голыми руками нельзя из-за риска заражения паразитами и раздражения кожи, пояснил Гниненко.
"Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке. Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище", - отметил биолог.
Для уничтожения собранных слизней нужно использовать кипяток или раствор хлорсодержащего средства, а останки выбрасывать в плотно завязанном пакете, заключил Гниненко.
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