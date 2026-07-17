Как пиво поможет в борьбе с испанскими слизнями, рассказал биолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко заявил, что обычное пиво может стать эффективной приманкой для испанских слизней.

Испанские слизни хорошо прижились в российском климате и наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды и переносят паразитов, опасных для людей и животных.

Для уничтожения собранных слизней нужно использовать кипяток или раствор хлорсодержащего средства, а останки выбрасывать в плотно завязанном пакете.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обычное пиво может стать эффективной приманкой для испанских слизней, заявил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

"Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить", - сказал Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД

По словам биолога, испанские слизни уже хорошо прижились в российском климате и теперь будут здесь всегда, поэтому борьбу с ними нужно вести постоянно, так как они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды и переносят паразитов, опасных для людей и животных.

Гниненко советует начинать борьбу весной, как только появляются первые особи, а крупных оранжевых слизней, которые почти наверняка уже оставили потомство, нужно уничтожать сразу.

Для химической обработки специалист порекомендовал покупать препараты в садовых магазинах и строго следовать инструкции на упаковке.

Также эффективны подручные средства: ручной сбор в перчатках, а также укрытия из картона или линолеума, под которыми слизни прячутся днем, однако брать их голыми руками нельзя из-за риска заражения паразитами и раздражения кожи, пояснил Гниненко.

"Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке. Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище", - отметил биолог.