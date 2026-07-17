Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, что российские ударные дроны начали доставать до Славянска - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.07.2026 (обновлено: 15:23 17.07.2026)
Боец рассказал, что российские ударные дроны начали доставать до Славянска

Боец ВС России рассказал, что ударные дроны начали доставать до Славянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ударного БПЛА
Боевая работа расчета ударного БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ударного БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ударные дроны начали достигать Славянска из-за смещения фронта.
  • Начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил, что напор российской армии будет нарастать и предложил ВСУ сдаться.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские ударные дроны начали доставать до Славянска, заявил начальник расчета БПЛА "Молния-2" группировки войск "Запад" с позывным Ворчун.
"Одна из задач - это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска", - сказал начальник расчета.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Бойцы "Центра" уничтожили четыре дрона самолетного типа ВСУ в ДНР за ночь
Вчера, 13:05
Учитывая сложившуюся ситуацию, Ворчун предложил ВСУ сдаваться, потому что с каждым километром напор российской армии будет только нарастать.
"Нашими "самолетами" (БПЛА - ред.), если так можно выразиться, мы долетаем уже намного дальше, чем раньше, и видим намного больше, чем раньше. Ну и, соответственно, бьем точно в цель", - подчеркнул начальник расчета.
Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска улучшили положение в районе Святогорска и продвинулись на подступах к Славянску. Между ними расположена трасса М-03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала