Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ударные дроны начали достигать Славянска из-за смещения фронта.

Начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил, что напор российской армии будет нарастать и предложил ВСУ сдаться.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские ударные дроны начали доставать до Славянска, заявил начальник расчета БПЛА "Молния-2" группировки войск "Запад" с позывным Ворчун.

"Одна из задач - это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск . Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска", - сказал начальник расчета.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Ворчун предложил ВСУ сдаваться, потому что с каждым километром напор российской армии будет только нарастать.

"Нашими "самолетами" (БПЛА - ред.), если так можно выразиться, мы долетаем уже намного дальше, чем раньше, и видим намного больше, чем раньше. Ну и, соответственно, бьем точно в цель", - подчеркнул начальник расчета.

Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.