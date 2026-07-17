Фестиваль "День шахмат" пройдет 20 июля на "ВТБ Арене" в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фестиваль "День шахмат", посвященный Международному дню шахмат, впервые пройдет 20 июля на "ВТБ Арене" — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.



Организаторами фестиваля выступают Департамент спорта города Москвы и Федерация шахмат Москвы. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".



На церемонии открытия "Дня шахмат" выступит группа "Корни". Ведущим фестиваля станет Дмитрий Губерниев. С 13:00 перед стадионом на Московской аллее будет работать Шахматный сквер. Для гостей подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны, выступления цирковых артистов, анимационную программу и аквагрим.



Основная программа на "ВТБ Арене" начнется в 17:00. Для участников подготовили шесть шахматных турниров для разных возрастных категорий, а также 32 сеанса одновременной игры с известными гроссмейстерами. Принять участие смогут все желающие независимо от уровня подготовки после предварительной онлайн-регистрации.



Дополнительные мероприятия пройдут также в сквере у гостиницы "Метрополь", Самотечном сквере и музее-заповеднике "Царицыно". С 16:00 здесь состоятся сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, мастер-классы, шахматные квизы, спортивные эстафеты и подвижные игры.



Вход на фестиваль свободный. Для участия в турнирах и сеансах одновременной игры потребуется предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия.