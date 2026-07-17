В Севастополе ввели дополнительные ограничения мощности

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе введены дополнительные ограничения мощности для балансировки энергосистемы Крымского полуострова.

Свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.

Губернатор Развожаев сообщил о планах стабилизировать систему и выйти на ориентировочный режим «2 через 6» (2 часа со светом, 6 часов без него).

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Дополнительные ограничения мощности введены в Севастополе чтобы сбалансировать всю энергосистему Крымского полуострова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова. Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.

"Наша задача — к вечеру стабилизировать систему и выйти на режим "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него). Это ориентировочный режим. Время может сдвигаться в зависимости от того, какую нагрузку выдержит сеть и какие команды будут поступать от диспетчеров", - подчеркнул губернатор.

По его словам, специалисты "Севастопольэнерго" делают все возможное, чтобы распределить имеющиеся лимиты мощности максимально справедливо между всеми районами.

"Прошу вас набраться терпения. Как только появится возможность давать свет чаще — мы это сделаем", - заверил губернатор.