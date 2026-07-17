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Сейм Польши принял резолюцию о памяти жертв Волынской резни - РИА Новости, 17.07.2026
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14:16 17.07.2026 (обновлено: 15:55 17.07.2026)
Сейм Польши принял резолюцию о памяти жертв Волынской резни

Депутаты сейма Польши приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни

© Фото : KpalionСейм Республики Польша
Сейм Республики Польша - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Kpalion
Сейм Республики Польша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты сейма Польши единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни.
  • В ней отдается дань уважения всем жертвам и тем, кто защищал убитых граждан, особенно солдатам Армии крайовой, крестьянских батальонов и организаций самообороны.
  • Сейм отклонил семь предложений депутатов, в том числе с формулировками об осуждении действий властей Украины, направленных на воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни и фальсификацию исторической правды.
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Депутаты сейма Польши единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни.
Как сообщил, представляя текст резолюции, депутат Тадеуш Самборский, резолюция "отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея".
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Сейм в своей резолюции также отметил, что отдает дань уважения "всем тем, кто защищал убитых граждан, особенно солдатам Армии крайовой, крестьянских батальонов и организаций самообороны".
При этом сейм отклонил семь предложений депутатов, которые, в частности, предлагали включить в резолюцию такие формулировки, как "осуждение действия властей Украины, направленные на воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни, фальсификацию исторической правды и прославление лиц, совершивших геноцид в отношении поляков".
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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