Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты сейма Польши единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

В ней отдается дань уважения всем жертвам и тем, кто защищал убитых граждан, особенно солдатам Армии крайовой, крестьянских батальонов и организаций самообороны.

Сейм отклонил семь предложений депутатов, в том числе с формулировками об осуждении действий властей Украины, направленных на воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни и фальсификацию исторической правды.

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Депутаты сейма Польши единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

Как сообщил, представляя текст резолюции, депутат Тадеуш Самборский, резолюция "отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея".

Сейм в своей резолюции также отметил, что отдает дань уважения "всем тем, кто защищал убитых граждан, особенно солдатам Армии крайовой, крестьянских батальонов и организаций самообороны".

При этом сейм отклонил семь предложений депутатов, которые, в частности, предлагали включить в резолюцию такие формулировки, как "осуждение действия властей Украины , направленные на воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни, фальсификацию исторической правды и прославление лиц, совершивших геноцид в отношении поляков".

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