В Минобороны рассказали о концепции цифровой трансформации ВС России

"В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск ВС РФ. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооруженных силах Российской Федерации в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Щербинина.