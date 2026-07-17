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В Минобороны рассказали о концепции цифровой трансформации ВС России - РИА Новости, 17.07.2026
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В Минобороны рассказали о концепции цифровой трансформации ВС России

Щербинин: началось выполнение положений концепции цифровой трансформации ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Началось выполнение отдельных положений концепции цифровой трансформации Вооруженных сил РФ.
  • В рамках формирования новой цифровой вертикали в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Началось выполнение отдельных положений концепции цифровой трансформации Вооруженных сил РФ, формируется новая цифровая вертикаль, заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин.
На коллегии МО РФ Щербинин, в числе прочего, доложил о реализации утвержденной концепции цифровой трансформации российской армии.
"В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск ВС РФ. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооруженных силах Российской Федерации в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации", - говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Щербинина.
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