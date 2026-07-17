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Морпехи попали в засаду ВСУ, но отбили атаку и уничтожили наемников - РИА Новости, 17.07.2026
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Морпехи попали в засаду ВСУ, но отбили атаку и уничтожили наемников

Сатурн: морпехи попали в засаду ВСУ, но отбили атаку и уничтожили наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские морские пехотинцы попали в засаду на Добропольском направлении.
  • В ходе боя была слышна иностранная речь, а после него обнаружен польский шеврон, что указывает на участие иностранных наемников.
  • Российские морпехи отбили нападение, закрепились на позиции и передали ее другим подразделениям, уничтожив при этом не менее пяти человек.
ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Российские морские пехотинцы попали в засаду на Добропольском направлении, в которой участвовали иностранные наемники, однако сумели отбить атаку и нанести противнику урон, рассказал РИА Новости заместитель командира роты морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Сатурн.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подразделение двигалось по лесополосе, когда внезапно попало под плотный огонь. Численность группы противника составляла до отделения — около семи человек. По словам военнослужащего, во время боя была слышана иностранная речь.
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"Там были не только украинские военнослужащие. Лично слышал английскую речь, а после боя видел польский шеврон", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, российские морпехи отбили нападение, закрепились на позиции, а затем передали ее другим подразделениям.
"По нашим оценкам, было уничтожено не менее пяти человек, в том числе один из иностранных наемников", — добавил Сатурн.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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