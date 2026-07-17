Морпехи попали в засаду ВСУ, но отбили атаку и уничтожили наемников

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские морские пехотинцы попали в засаду на Добропольском направлении.

В ходе боя была слышна иностранная речь, а после него обнаружен польский шеврон, что указывает на участие иностранных наемников.

Российские морпехи отбили нападение, закрепились на позиции и передали ее другим подразделениям, уничтожив при этом не менее пяти человек.

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Российские морские пехотинцы попали в засаду на Добропольском направлении, в которой участвовали иностранные наемники, однако сумели отбить атаку и нанести противнику урон, рассказал РИА Новости заместитель командира роты морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Сатурн.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подразделение двигалось по лесополосе, когда внезапно попало под плотный огонь. Численность группы противника составляла до отделения — около семи человек. По словам военнослужащего, во время боя была слышана иностранная речь.

"Там были не только украинские военнослужащие. Лично слышал английскую речь, а после боя видел польский шеврон", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, российские морпехи отбили нападение, закрепились на позиции, а затем передали ее другим подразделениям.

"По нашим оценкам, было уничтожено не менее пяти человек, в том числе один из иностранных наемников", — добавил Сатурн.