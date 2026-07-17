ЕС расширил санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет ЕС расширил санкционный список, включив в него Ирину Харисову и пять российских организаций.
- Санкции введены против АО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «Эссет Автоматизация», АО «ВНИИР», ООО «Эссет Электро» и АО «Сокол Эссет».
- Ограничения предусматривают замораживание активов в Евросоюзе, запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц.
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Совет ЕС расширил санкционный список в рамках действующего с 2014 года режима индивидуальных ограничительных мер против России, включив в него председателя совета директоров группы компаний ABS Electro Ирину Харисову, а также пять российских организаций, говорится в опубликованном в пятницу документе Совета ЕС, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, санкции введены также против компаний АО "АБС ЗЭИМ Автоматизация", ООО "Эссет Автоматизация", АО "ВНИИР", ООО "Эссет Электро" и АО "Сокол Эссет".
Как следует из пояснений Совета ЕС, ограничения введены в рамках санкционного режима, который предусматривает индивидуальные меры против лиц и организаций, которых Евросоюз считает якобы причастными к действиям, "подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять включенным в список лицам и организациям денежные средства и экономические ресурсы, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц. Ограничения вступают в силу с момента публикации постановления в Официальном журнале ЕС.
Россия неоднократно заявляла, что считает западные санкции незаконными. Президент РФ Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, а в Кремле подчеркивали, что Москва справится с санкционным давлением, тогда как сами ограничительные меры наносят ущерб мировой экономике и странам, которые их вводят.
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