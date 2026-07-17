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ЕС расширил санкции против России - РИА Новости, 17.07.2026
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15:51 17.07.2026 (обновлено: 15:54 17.07.2026)
ЕС расширил санкции против России

ЕС дополнительно включил шесть фигурантов в санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС расширил санкционный список, включив в него Ирину Харисову и пять российских организаций.
  • Санкции введены против АО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «Эссет Автоматизация», АО «ВНИИР», ООО «Эссет Электро» и АО «Сокол Эссет».
  • Ограничения предусматривают замораживание активов в Евросоюзе, запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц.
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Совет ЕС расширил санкционный список в рамках действующего с 2014 года режима индивидуальных ограничительных мер против России, включив в него председателя совета директоров группы компаний ABS Electro Ирину Харисову, а также пять российских организаций, говорится в опубликованном в пятницу документе Совета ЕС, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, санкции введены также против компаний АО "АБС ЗЭИМ Автоматизация", ООО "Эссет Автоматизация", АО "ВНИИР", ООО "Эссет Электро" и АО "Сокол Эссет".
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Как следует из пояснений Совета ЕС, ограничения введены в рамках санкционного режима, который предусматривает индивидуальные меры против лиц и организаций, которых Евросоюз считает якобы причастными к действиям, "подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять включенным в список лицам и организациям денежные средства и экономические ресурсы, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц. Ограничения вступают в силу с момента публикации постановления в Официальном журнале ЕС.
Россия неоднократно заявляла, что считает западные санкции незаконными. Президент РФ Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, а в Кремле подчеркивали, что Москва справится с санкционным давлением, тогда как сами ограничительные меры наносят ущерб мировой экономике и странам, которые их вводят.
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