ЕС расширил санкции против России

Санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять включенным в список лицам и организациям денежные средства и экономические ресурсы, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц. Ограничения вступают в силу с момента публикации постановления в Официальном журнале ЕС.