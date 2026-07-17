В США выступили со срочным призывом в отношении России

В статье отмечается, что, связывая обязательства США с расходами Европы на оборону, глава Белого дома Дональд Трамп в конечном итоге дает союзникам определенный контроль над американской внешней политикой.



Издание пишет, что хотя главе Пентагона Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода трети американских войск из Европы, Пентагон по-прежнему проводит шестимесячный обзор своей военной мощи в Европе, цель которого — обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя основную ответственность за оборону Старого Света.



В начале июля Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы.