Краткий пересказ от РИА ИИ
- American Conservative пишет, что США должны прекратить инвестировать в оборону ЕС из-за риска эскалации с Москвой.
- В статье отмечается, что увеличение оборонных инвестиций может позволить европейским странам обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. США должны прекратить инвестиции в оборону ЕС из-за риска эскалации отношений с Россией, пишет American Conservative.
"Можно увидеть, как увеличение инвестиций в оборону грозит обернуться для нас негативными последствиями. Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским "ястребам" обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России (возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева)", — говорится в публикации.
"Можно увидеть, как увеличение инвестиций в оборону грозит обернуться для нас негативными последствиями. Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским "ястребам" обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России (возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева)", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, связывая обязательства США с расходами Европы на оборону, глава Белого дома Дональд Трамп в конечном итоге дает союзникам определенный контроль над американской внешней политикой.
Издание пишет, что хотя главе Пентагона Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода трети американских войск из Европы, Пентагон по-прежнему проводит шестимесячный обзор своей военной мощи в Европе, цель которого — обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя основную ответственность за оборону Старого Света.
В начале июля Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы.
Издание пишет, что хотя главе Пентагона Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода трети американских войск из Европы, Пентагон по-прежнему проводит шестимесячный обзор своей военной мощи в Европе, цель которого — обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя основную ответственность за оборону Старого Света.
В начале июля Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы.