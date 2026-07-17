Рейтинг@Mail.ru
В США выступили со срочным призывом в отношении России - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 17.07.2026 (обновлено: 17:03 17.07.2026)
В США выступили со срочным призывом в отношении России

AC: США должны перестать инвестировать в оборону ЕС из-за риска эскалации с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • American Conservative пишет, что США должны прекратить инвестировать в оборону ЕС из-за риска эскалации с Москвой.
  • В статье отмечается, что увеличение оборонных инвестиций может позволить европейским странам обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. США должны прекратить инвестиции в оборону ЕС из-за риска эскалации отношений с Россией, пишет American Conservative.

"Можно увидеть, как увеличение инвестиций в оборону грозит обернуться для нас негативными последствиями. Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским "ястребам" обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России (возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева)", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Германии рассказали о новом ударе по Зеленскому на фоне скандала в Киеве
Вчера, 08:51
В статье отмечается, что, связывая обязательства США с расходами Европы на оборону, глава Белого дома Дональд Трамп в конечном итоге дает союзникам определенный контроль над американской внешней политикой.

Издание пишет, что хотя главе Пентагона Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода трети американских войск из Европы, Пентагон по-прежнему проводит шестимесячный обзор своей военной мощи в Европе, цель которого — обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя основную ответственность за оборону Старого Света.

В начале июля Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Решение фон дер Ляйен после визита на Украину поразило Запад
16 июля, 15:53
 
В миреЕвропаДональд ТрампСШАРоссияПит ХегсетНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала