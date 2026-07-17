Украинской русофобии отвечают русские чекисты

Реакция нашей контрразведки на тридцатидневку неукротимой, вплоть до истерики, на грани шизофренического бреда ненависти к России и к русским, которую провозгласил фанфарон Зеленский, себя ждать не заставила.

Важно сказать: "тридцатидневка" — не что иное, как теракты. В нашем тылу.

Ответ ФСБ — это предотвращение терактов и задержание тех русских, что ментально ими быть перестали, украинизировавшись до последнего нейрона головного мозга.

Политическое украинство, над которым мы все смеялись, считая его глашатаев и глашатаих (в данном случае феминитив уместен) умственно и душевно поломанными пациентами, с момента начала СВО перешло в стадию буйства. Ничем иным, кроме как серьезными изменениями когнитивной сферы, нельзя объяснить, почему люди трогаются рассудком, переходя на сторону той самой Украины , что убивает, взрывает, сжигает. Что на территориях, оставшихся от Незалежной, что в отношении наших сограждан — дончан и луганчан. Не говоря уже о крымчанах, которых Киев, конечно же, дай ему волю тогда, в 2014-м, просто бы перерезал. Это не преувеличение. Это факт.

По каким причинам сегодня русские люди переходят абсолютно добровольно на вражескую сторону? И не просто переходят. Они встают на сторону врага, чтобы убивать русских.

Скажем сразу, что предательство террористов и террористок почти или никак не связано с возможными денежными вознаграждениями.

Это вам не новые Гордиевский из КГБ и не Пеньковский из ГРУ. Их-то предательства оплачивались звонкой монетой в свободно конвертируемой валюте, как говорили тогда. Те мерзавцы — и земля им стекловатой — зарабатывали многие десятки тысяч иудиных денег, чтобы накупить бриллиантов, золота, фарфора, антиквариата. Наладив свою жизнь на зависть соседям в элитном — подчеркнем это обстоятельство — московском жилье. Ну и пенсию получить — в профильных ведомствах. В тех, что за кордоном.

Тогда возникает вопрос: если не деньги, не закрытие каких-то "вещных" дефицитов или гештальтов типа недостатка внимания и признания, что толкает с виду нормальных персонажей на шаг, который не просто не совместим с человеческой природой, но и осуждаем последние два с лишним тысячелетия?

Этих персонажей на несовместимый с нормальной человеческой природой шаг толкают, во-первых, сознание сопричастности к происходящему на территориях, оставшихся от Украины, а во-вторых — чувство принадлежности к "защите общечеловеческих ценностей".

Мы на протяжении многих десятилетий позволяли части русской богемы, части публицистов, художников, литераторов, сидевших отнюдь не в Киеве (столице городов русских), а в ненавистной им (как это выяснилось) Москве, гнать в промышленных объемах креатив, насколько прекрасна, величественна, свободна и независима Украина. Одновременно этот слой — и на русские деньги в том числе — продвигал тезис о русском вечном "рабском" сознании, тотальной достоевщине и общей суглинистости. Начиная от типа почвы и заканчивая климатом.

Люди несамостоятельные, зашуганные, трусоватые — именно таких и вербуют украинские ГУР и СБУ — принимали эти оплаченные легенды и мифы "древней Украины" за чистую монету. Вовремя схваченные недоумки-террористы шли на непредставимое ровно потому, что они себя воображали Джузеппе Гарибальди. Импозантными борцами и борчихами с "кровавым тираническим режимом клятых москалей".

И эти фантазии — не только удел юных. Попадаются вполне зрелые (и даже перезрелые).

Мы благодарны чекистам, которые 24/7/365 выполняют невероятно сложную работу, борясь с распространением плесени и гнили, вовремя схватывая их разносчиков. Почти всегда с поличным.

Но как мы можем ответить на вопрос, нам адресованный?

Это вопрос о нашей общей ответственности — нет, не за повредившихся рассудком. Наша ответственность — она в нашей легкомысленной доверчивости, в желании всегда соблюсти мир и покой, даже когда нам прямо в лицо швыряли чудовищные оскорбления.

Наверное, если бы мы вовремя перестали доверять встречным-поперечным сказителям, желавшим на самом деле нам только одного — смерти, — сошедших с ума прихвостней киевских извергов было бы в разы меньше. И они бы на полном серьезе не гнали истории о том, как их "завербовали, поскольку обещали любовь и создание семьи на Украине". Или что они пошли на совершение преступления, поскольку их обещали "эвакуировать". В "райский сад" всех свобод. Речь, напомним, не о ЕС, а об Украине.

Короче, мы слишком долго позволяли литься в уши густопсовой русофобской пропаганде.

Сегодня наши ошибки за нами подчищают спецслужбы.

Им огромное спасибо.

А нам — затвердить назубок, что нет страны лучше, чем Россия. И что каждый, кто посмеет в этом усомниться, — если не окончательный предатель, то уж потенциально точно и легкая мишень, и легкая добыча тех, кто своей задачей ставит истребление русских.

Вопрос государственной безопасности — не только прерогатива дома с красивыми часами на Лубянке, а наше общее дело.

Потому что в итоге это вопрос нашей безопасности. Общества. Личности.