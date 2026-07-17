Украинской русофобии отвечают русские чекисты

Реакция нашей контрразведки на тридцатидневку неукротимой, вплоть до истерики, на грани шизофренического бреда ненависти к России и к русским, которую провозгласил фанфарон Зеленский, себя ждать не заставила.
Важно сказать: "тридцатидневка" — не что иное, как теракты. В нашем тылу.
Ответ ФСБ — это предотвращение терактов и задержание тех русских, что ментально ими быть перестали, украинизировавшись до последнего нейрона головного мозга.
Политическое украинство, над которым мы все смеялись, считая его глашатаев и глашатаих (в данном случае феминитив уместен) умственно и душевно поломанными пациентами, с момента начала СВО перешло в стадию буйства. Ничем иным, кроме как серьезными изменениями когнитивной сферы, нельзя объяснить, почему люди трогаются рассудком, переходя на сторону той самой Украины, что убивает, взрывает, сжигает. Что на территориях, оставшихся от Незалежной, что в отношении наших сограждан — дончан и луганчан. Не говоря уже о крымчанах, которых Киев, конечно же, дай ему волю тогда, в 2014-м, просто бы перерезал. Это не преувеличение. Это факт.
По каким причинам сегодня русские люди переходят абсолютно добровольно на вражескую сторону? И не просто переходят. Они встают на сторону врага, чтобы убивать русских.
Скажем сразу, что предательство террористов и террористок почти или никак не связано с возможными денежными вознаграждениями.
Это вам не новые Гордиевский из КГБ и не Пеньковский из ГРУ. Их-то предательства оплачивались звонкой монетой в свободно конвертируемой валюте, как говорили тогда. Те мерзавцы — и земля им стекловатой — зарабатывали многие десятки тысяч иудиных денег, чтобы накупить бриллиантов, золота, фарфора, антиквариата. Наладив свою жизнь на зависть соседям в элитном — подчеркнем это обстоятельство — московском жилье. Ну и пенсию получить — в профильных ведомствах. В тех, что за кордоном.
Тогда возникает вопрос: если не деньги, не закрытие каких-то "вещных" дефицитов или гештальтов типа недостатка внимания и признания, что толкает с виду нормальных персонажей на шаг, который не просто не совместим с человеческой природой, но и осуждаем последние два с лишним тысячелетия?
Этих персонажей на несовместимый с нормальной человеческой природой шаг толкают, во-первых, сознание сопричастности к происходящему на территориях, оставшихся от Украины, а во-вторых — чувство принадлежности к "защите общечеловеческих ценностей".
Мы на протяжении многих десятилетий позволяли части русской богемы, части публицистов, художников, литераторов, сидевших отнюдь не в Киеве (столице городов русских), а в ненавистной им (как это выяснилось) Москве, гнать в промышленных объемах креатив, насколько прекрасна, величественна, свободна и независима Украина. Одновременно этот слой — и на русские деньги в том числе — продвигал тезис о русском вечном "рабском" сознании, тотальной достоевщине и общей суглинистости. Начиная от типа почвы и заканчивая климатом.
Люди несамостоятельные, зашуганные, трусоватые — именно таких и вербуют украинские ГУР и СБУ — принимали эти оплаченные легенды и мифы "древней Украины" за чистую монету. Вовремя схваченные недоумки-террористы шли на непредставимое ровно потому, что они себя воображали Джузеппе Гарибальди. Импозантными борцами и борчихами с "кровавым тираническим режимом клятых москалей".
И эти фантазии — не только удел юных. Попадаются вполне зрелые (и даже перезрелые).
Мы благодарны чекистам, которые 24/7/365 выполняют невероятно сложную работу, борясь с распространением плесени и гнили, вовремя схватывая их разносчиков. Почти всегда с поличным.
Но как мы можем ответить на вопрос, нам адресованный?
ФСБ развивает опыт разоблачения шпионов, заявил Патрушев
13 июля, 10:22
Это вопрос о нашей общей ответственности — нет, не за повредившихся рассудком. Наша ответственность — она в нашей легкомысленной доверчивости, в желании всегда соблюсти мир и покой, даже когда нам прямо в лицо швыряли чудовищные оскорбления.
Наверное, если бы мы вовремя перестали доверять встречным-поперечным сказителям, желавшим на самом деле нам только одного — смерти, — сошедших с ума прихвостней киевских извергов было бы в разы меньше. И они бы на полном серьезе не гнали истории о том, как их "завербовали, поскольку обещали любовь и создание семьи на Украине". Или что они пошли на совершение преступления, поскольку их обещали "эвакуировать". В "райский сад" всех свобод. Речь, напомним, не о ЕС, а об Украине.
Короче, мы слишком долго позволяли литься в уши густопсовой русофобской пропаганде.
Сегодня наши ошибки за нами подчищают спецслужбы.
Им огромное спасибо.
А нам — затвердить назубок, что нет страны лучше, чем Россия. И что каждый, кто посмеет в этом усомниться, — если не окончательный предатель, то уж потенциально точно и легкая мишень, и легкая добыча тех, кто своей задачей ставит истребление русских.
Вопрос государственной безопасности — не только прерогатива дома с красивыми часами на Лубянке, а наше общее дело.
Потому что в итоге это вопрос нашей безопасности. Общества. Личности.
Чем раньше мы это осознаем, тем ближе продвинемся к победе. Которая — и в этом тоже сомнений быть не может — будет одна на всех.