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МИД: Россия и ЛАГ выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.07.2026
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12:09 17.07.2026 (обновлено: 12:10 17.07.2026)
МИД: Россия и ЛАГ выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке

Борисенко: Россия и ЛАГ выступают за прекращение войны на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Георгий Борисенко встретился с представителем Лиги арабских государств в России Валидом Хамидом Шилтагеем.
  • Стороны выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и обсудили вопросы расширения сотрудничества между Россией и ЛАГ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в России Валидом Хамидом Шилтагеем, стороны выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и урегулирование имеющихся разногласий, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, стороны рассмотрели практические вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и ЛАГ, включая график предстоящих совместных мероприятий.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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