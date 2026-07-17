МИД: Россия и ЛАГ выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в России Валидом Хамидом Шилтагеем, стороны выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и урегулирование имеющихся разногласий, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении МИД РФ.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.