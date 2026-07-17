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Ученый рассказал, как часто в России возникают разрушительные смерчи - РИА Новости, 17.07.2026
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08:49 17.07.2026
Ученый рассказал, как часто в России возникают разрушительные смерчи

Географ Шихов: в России фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей в год

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия смерча в Свердловской области
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Последствия смерча в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России ежегодно фиксируется от одного до пяти разрушительных смерчей F3 и выше по шкале Фуджита.
  • Смерчи становятся более продолжительными по сезонам, но из-за низкой плотности населения лишь малая часть из них вызывает разрушения в населенных пунктах.
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Ежегодно в России фиксируется от одного до пяти разрушительных смерчей, сезон их появления становится все продолжительнее, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
России могут возникать разрушительные торнадо, в год бывает от одного до пяти случаев сильных торнадо - F3 и выше по шкале Фуджита, то есть как в Кушве. Но благодаря низкой плотности населения лишь малая их часть вызывает разрушения в населенных пунктах", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что такие случаи, когда смерч наносит масштабный ущерб, отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится более длинным.
"Показателен в этом плане сильный смерч в Клинском районе Московской области 28 сентября 2024 года. Раньше такие поздние случаи не наблюдались. Иными словами, рост идет скорее за счет расширения сезона. То же самое, кстати, происходит и в США, где несколько лет назад был очень сильный торнадо в декабре", - уточнил ученый.
Мощный разрушительный смерч 22 июня обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС. В июле еще несколько смерчей, менее масштабных, были зафиксированы в Учалинском и Альшеевском районах Башкирии, где стихия повредила некоторые дома и постройки, но люди не пострадали.
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