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Роспотребнадзор опроверг появление в России "наноклещей" - РИА Новости, 17.07.2026
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11:30 17.07.2026
Роспотребнадзор опроверг появление в России "наноклещей"

Роспотребнадзор назвал информацию о появлении в России "наноклещей" некорректной

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России «наноклещей», объяснив, что речь идет о молодых особях иксодовых клещей (нимфах).
  • Нимфы отличаются повышенной агрессивностью и активностью из-за потребности в питании для перехода на следующую стадию развития и могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других инфекций.
  • В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие насекомых, проводить самоосмотры после прогулок, а при обнаружении клеща — извлечь его и отнести в лабораторию на исследование.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Информация о появлении в России "наноклещей", опубликованная ранее в СМИ, некорректна, речь идет о молодых особях иксодовых клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует: речь идет не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещей", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер около 1–2 мм позволяет им долго оставаться незамеченными на теле.
"При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В качестве мер профилактики в ведомстве посоветовали носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие насекомых, проводить самоосмотры после прогулок. При обнаружении на себя клеща необходимо извлечь его и отнести в лабораторию на исследование.
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