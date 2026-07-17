Роспотребнадзор опроверг появление в России "наноклещей"

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России «наноклещей», объяснив, что речь идет о молодых особях иксодовых клещей (нимфах).

Нимфы отличаются повышенной агрессивностью и активностью из-за потребности в питании для перехода на следующую стадию развития и могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других инфекций.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие насекомых, проводить самоосмотры после прогулок, а при обнаружении клеща — извлечь его и отнести в лабораторию на исследование.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Информация о появлении в России "наноклещей", опубликованная ранее в СМИ, некорректна, речь идет о молодых особях иксодовых клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе " Информация о появлении в России "наноклещей", опубликованная ранее в СМИ, некорректна, речь идет о молодых особях иксодовых клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе " Макс ".

"В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует: речь идет не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер около 1–2 мм позволяет им долго оставаться незамеченными на теле.

"При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.