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Профосмотры прошли 814 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:42 17.07.2026
Профосмотры прошли 814 тысяч детей в Подмосковье с начала года

Более 800 тысяч детей в Подмосковье прошли профосмотры в этом году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр ребенка
Врач проводит осмотр ребенка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Врач проводит осмотр ребенка
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года прошли 814 тысяч детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Профосмотры помогают оценить состояние здоровья, определить его группу, выявить заболевания на ранней стадии и при необходимости начать лечение или взять ребенка под наблюдение врачей.
"Детские профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и непосредственно в образовательных учреждениях. Это удобно для родителей и позволяет охватить профилактическими обследованиями больше детей. С начала года такие осмотры прошли 814 тысяч юных жителей Подмосковья", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Результаты осмотра попадают в электронную медицинскую карту ребенка в течение 45 дней. Родители могут посмотреть заключение в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.
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