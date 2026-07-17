Профосмотры прошли 814 тысяч детей в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года прошли 814 тысяч детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Профосмотры помогают оценить состояние здоровья, определить его группу, выявить заболевания на ранней стадии и при необходимости начать лечение или взять ребенка под наблюдение врачей.

"Детские профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и непосредственно в образовательных учреждениях. Это удобно для родителей и позволяет охватить профилактическими обследованиями больше детей. С начала года такие осмотры прошли 814 тысяч юных жителей Подмосковья", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.