Глава Еврокомиссии отклонила приглашение на финал ЧМ по футболу

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на финал чемпионата мира по футболу, однако она не посетит мероприятие в связи с рабочими задачами, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.