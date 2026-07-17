Глава Еврокомиссии отклонила приглашение на финал ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на финал чемпионата мира по футболу, но не посетит его в связи с рабочими задачами.
- Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке, в нем сыграют аргентинцы и испанцы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на финал чемпионата мира по футболу, однако она не посетит мероприятие в связи с рабочими задачами, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителями чемпионата Европы двухлетней давности испанцами.
"Президент (ЕК - ред.) получила приглашение на финал Кубка мира ФИФА, но в связи с рабочими задачами она не будет присутствовать", - заявила Пиньо в комментарии изданию Politico.
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