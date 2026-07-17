В Новой Москве загорелся складской ангар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Троицком административном округе Москвы загорелся складской ангар.
- Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания и припаркованные фуры.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Складской ангар загорелся на площади 180 квадратных метров в Троицком административном округе Москвы, есть угроза перехода огня на припаркованные грузовые автомобили и соседние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в деревне Красная Пахра горит складской ангар по всей площади. Существует угроза перехода огня на соседние здания и припаркованные фуры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 180 квадратных метров.