В Новой Москве загорелся складской ангар

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Складской ангар загорелся на площади 180 квадратных метров в Троицком административном округе Москвы, есть угроза перехода огня на припаркованные грузовые автомобили и соседние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.