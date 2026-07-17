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В Новой Москве загорелся складской ангар - РИА Новости, 17.07.2026
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17:25 17.07.2026
В Новой Москве загорелся складской ангар

В деревне Красная Пахра загорелся складской ангар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Троицком административном округе Москвы загорелся складской ангар.
  • Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания и припаркованные фуры.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Складской ангар загорелся на площади 180 квадратных метров в Троицком административном округе Москвы, есть угроза перехода огня на припаркованные грузовые автомобили и соседние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в деревне Красная Пахра горит складской ангар по всей площади. Существует угроза перехода огня на соседние здания и припаркованные фуры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 180 квадратных метров.
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