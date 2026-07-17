В Бронницах потушили пожар в промышленной зоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах полностью ликвидирован.
- Его площадь составила 3100 квадратных метров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах удалось полностью ликвидировать на площади 3,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Пожар в Бронницах полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на площади 3100 квадратных метров.
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