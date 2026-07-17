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В Бронницах потушили пожар в промышленной зоне - РИА Новости, 17.07.2026
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13:16 17.07.2026 (обновлено: 13:21 17.07.2026)
В Бронницах потушили пожар в промышленной зоне

МЧС: в Бронницах потушили пожар в промышленной зоне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах
Спасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах полностью ликвидирован.
  • Его площадь составила 3100 квадратных метров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах удалось полностью ликвидировать на площади 3,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар в Бронницах полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на площади 3100 квадратных метров.
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