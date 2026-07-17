В Подмосковье вспыхнул крупный пожар в промзоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковных Бронницах в промышленной зоне произошел пожар, предварительно, площадью 5 тысяч квадратных метров.
- К тушению привлечено около 60 человек и 20 единиц техники.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в промзоне в подмосковных Бронницах, предварительно, площадь пожара 5 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
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"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Бронницы, Производственный проезд. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей", — рассказали в ведомстве.
По информации ГКУ "Мособлпожспас", загорелись два бензовоза и две "Газели".
"К тушению привлечено порядка 60 человек и 20 единиц техники", — добавили в МЧС .
Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания на площади в 3100 квадратных метров.
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