В Подмосковье вспыхнул крупный пожар в промзоне

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"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Бронницы, Производственный проезд. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей", — рассказали в ведомстве.