Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу в Москве ожидается температура воздуха до плюс 23 градусов.
- Погода будет без осадков, с переменной облачностью и плотным северным ветром.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 23 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Погоду в пятницу в Москве будет целиком определять периферия антициклона, ожидается переменная облачность и без осадков", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура воздуха в столице прогнозируется плюс 12 - плюс 14 градусов, дневная температура - плюс 21 - плюс 23 градуса.
"Сохранится плотный северный ветер, но уже не будет таким порывистым, атмосферное давление в течение дня будет расти", - добавила она.