Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 23 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погоду в пятницу в Москве будет целиком определять периферия антициклона, ожидается переменная облачность и без осадков", - рассказала Позднякова.

"Сохранится плотный северный ветер, но уже не будет таким порывистым, атмосферное давление в течение дня будет расти", - добавила она.