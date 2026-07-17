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Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.07.2026
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08:18 17.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Позднякова: температура до плюс 23 и без осадков ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве
Люди у фонтана Каменный цветок на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Люди у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу в Москве ожидается температура воздуха до плюс 23 градусов.
  • Погода будет без осадков, с переменной облачностью и плотным северным ветром.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 23 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Погоду в пятницу в Москве будет целиком определять периферия антициклона, ожидается переменная облачность и без осадков", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура воздуха в столице прогнозируется плюс 12 - плюс 14 градусов, дневная температура - плюс 21 - плюс 23 градуса.
"Сохранится плотный северный ветер, но уже не будет таким порывистым, атмосферное давление в течение дня будет расти", - добавила она.
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