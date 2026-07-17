В Воронежской области обнаружили повреждение железной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области на перегоне Некрылово — Колено обнаружили повреждение одного из железнодорожных путей.
- Движение поездов организовано по второму пути, возможны задержки пассажирских и пригородных составов.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Повреждение железной дороги обнаружено в Воронежской области, возможны задержки поездов, сообщила Юго-Восточная железная дорога.
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"Сегодня, 17 июля, в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются", - сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.
Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.