Краткий пересказ от РИА ИИ Временный поверенный в делах России Александр Зезюлин отверг обвинения Парижа в якобы совершении кибератак в адрес России.

Он указал на голословность и бездоказательность обвинений Франции.

В посольстве России отметили, что претензии Франции выглядят гротескно на фоне ее поддержки Украины.

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ Александр Зезюлин в ходе беседы во французском МИД отверг обвинения Парижа в якобы совершении кибератак в адрес России, указав на их голословность и бездоказательность, заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции.

"Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой "коалиции желающих", видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения", - сообщили агентству в дипмиссии.

Представленные французской стороной претензии выглядят особенно гротескно на фоне того, что Париж предоставляет Украине вооружение и снабжает ее спутниковыми и разведывательными данными, осуществляя таким образом деятельность, направленную на нанесение ущерба России, добавили в посольстве РФ.

В понедельник Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.