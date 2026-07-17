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Временный поверенный в делах России отверг обвинения Франции в кибератаках - РИА Новости, 17.07.2026
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21:44 17.07.2026
Временный поверенный в делах России отверг обвинения Франции в кибератаках

Временный поверенный в делах России отверг обвинения Парижа в кибератаках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах России Александр Зезюлин отверг обвинения Парижа в якобы совершении кибератак в адрес России.
  • Он указал на голословность и бездоказательность обвинений Франции.
  • В посольстве России отметили, что претензии Франции выглядят гротескно на фоне ее поддержки Украины.
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ Александр Зезюлин в ходе беседы во французском МИД отверг обвинения Парижа в якобы совершении кибератак в адрес России, указав на их голословность и бездоказательность, заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции.
"Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой "коалиции желающих", видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения", - сообщили агентству в дипмиссии.
Представленные французской стороной претензии выглядят особенно гротескно на фоне того, что Париж предоставляет Украине вооружение и снабжает ее спутниковыми и разведывательными данными, осуществляя таким образом деятельность, направленную на нанесение ущерба России, добавили в посольстве РФ.
В понедельник Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
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