Около пяти миллионов россиян получили единое пособие в 2026 году

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов россиян, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программой "Семейная ипотека" воспользовались более 700 тысяч семей с начала реализации национального проекта, из них 200 тысяч семей стали ее участниками с начала текущего года. Согласно данным аппарата, в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" по итогам первого полугодия средствами маткапитала воспользовались более одного миллиона семей - 63% от планового показателя.