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Около пяти миллионов россиян получили единое пособие в 2026 году - РИА Новости, 17.07.2026
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16:45 17.07.2026
Около пяти миллионов россиян получили единое пособие в 2026 году

Около пяти миллионов россиян получили пособие для семей с детьми в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единое пособие для семей с детьми в 2026 году получили около пяти миллионов россиян.
  • Более 700 тысяч семей воспользовались программой «Семейная ипотека» с начала реализации национального проекта.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов россиян, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Семья".
"Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программой "Семейная ипотека" воспользовались более 700 тысяч семей с начала реализации национального проекта, из них 200 тысяч семей стали ее участниками с начала текущего года. Согласно данным аппарата, в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" по итогам первого полугодия средствами маткапитала воспользовались более одного миллиона семей - 63% от планового показателя.
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