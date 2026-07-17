В Польше выросло число преступлений против украинцев, пишут СМИ

Если эта тенденция сохранится, к декабрю число заявлений может достигнуть рекордных 360, отмечает издание.

В этом году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.