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В Польше выросло число преступлений против украинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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10:44 17.07.2026 (обновлено: 19:09 17.07.2026)
В Польше выросло число преступлений против украинцев, пишут СМИ

Rzeczpospolita: в Польше на треть выросло число преступлений против украинцев

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние полгода в польскую полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев.
  • Их количество увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть, пишет издание Rzeczpospolita.
"За последние полгода в полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Это означает увеличение более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в публикации.
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Если эта тенденция сохранится, к декабрю число заявлений может достигнуть рекордных 360, отмечает издание.
В основном украинцы заявляют об избиениях и оскорблениях.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В этом году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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