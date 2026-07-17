В Польше выросло число преступлений против украинцев, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние полгода в польскую полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев.
- Их количество увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть, пишет издание Rzeczpospolita.
"За последние полгода в полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Это означает увеличение более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в публикации.
Если эта тенденция сохранится, к декабрю число заявлений может достигнуть рекордных 360, отмечает издание.
В основном украинцы заявляют об избиениях и оскорблениях.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В этом году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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