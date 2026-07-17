На Урале подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

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"Следственными органами Центрального МСУТ СКРоссии 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении диверсии на железной дороге (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ)... По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.