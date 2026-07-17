На Урале подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несовершеннолетний житель Свердловской области обвиняется в диверсии на железной дороге в Екатеринбурге.
- Он поджег два релейных шкафа и иное имущество Свердловской железной дороги после общения со злоумышленником в соцсетях.
- Обвиняемый заключен под стражу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Свердловской области обвиняется по делу о диверсии после поджога имущества железной дороги в Екатеринбурге, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба СК РФ.
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"Следственными органами Центрального МСУТ СКРоссии 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении диверсии на железной дороге (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ)... По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в начале июля этого года фигурант после общения со злоумышленником в соцсетях согласился совершить диверсию. Он поджег два релейных шкафа и иное имущество Свердловской железной дороги в черте Екатеринбурга, после чего скрылся, но был оперативно задержан правоохранительными органами.
Следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства и иные участники преступления.