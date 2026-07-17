В Петербурге аферисты обокрали женщину на 3,3 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.
- Неизвестные, представившись сотрудниками различных структур, убедили ее дочь покинуть квартиру вместе с матерью, оставив ключи в условленном месте.
- По возращении домой женщины обнаружили взломанный сейф, где хранились деньги и слиток из драгметалла.
- Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в краже денег и ценностей из квартиры, ключи от которой ее обитательница оставила аферистам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в среду в полицию Адмиралтейского района обратилась местная жительница с заявлением о квартирной краже на Рижском проспекте.
"Полицейскими установлено, что несколькими днями ранее неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, связались с 18-летней дочерью заявительницы и под предлогом декларирования денежных средств убедили ее вместе с матерью покинуть квартиру, оставив ключи в условленном месте", – рассказали в ГУМВД.
В результате по возвращении домой женщины обнаружили взломанный сейф, откуда пропали деньги и слиток из драгметалла на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ), подозреваемый задержан, добавили в полиции.