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В Петербурге аферисты обокрали женщину на 3,3 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2026
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11:25 17.07.2026
В Петербурге аферисты обокрали женщину на 3,3 миллиона рублей

Жительница Петербурга отдала ключи аферистам, которые обокрали ее на 3,3 млн руб

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.
  • Неизвестные, представившись сотрудниками различных структур, убедили ее дочь покинуть квартиру вместе с матерью, оставив ключи в условленном месте.
  • По возращении домой женщины обнаружили взломанный сейф, где хранились деньги и слиток из драгметалла.
  • Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в краже денег и ценностей из квартиры, ключи от которой ее обитательница оставила аферистам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в среду в полицию Адмиралтейского района обратилась местная жительница с заявлением о квартирной краже на Рижском проспекте.
"Полицейскими установлено, что несколькими днями ранее неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, связались с 18-летней дочерью заявительницы и под предлогом декларирования денежных средств убедили ее вместе с матерью покинуть квартиру, оставив ключи в условленном месте", – рассказали в ГУМВД.
В результате по возвращении домой женщины обнаружили взломанный сейф, откуда пропали деньги и слиток из драгметалла на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ), подозреваемый задержан, добавили в полиции.
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