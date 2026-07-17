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В Кремле ответили на обвинения о якобы вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 17.07.2026
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12:51 17.07.2026
В Кремле ответили на обвинения о якобы вмешательстве России в выборы в США

Песков: РФ исходит из проведенных в США расследований о якобы влиянии на выборы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия исходит из итогов уже проведенных в США расследований о якобы вмешательстве России в американские выборы.
  • Все расследования в США пришли к выводу, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах.
  • Песков подчеркнул, что Россия отвергает подобные обвинения и никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия исходит из итогов уже проведенных в США расследований о якобы вмешательстве России в американские выборы, которые не нашли подтверждений этим обвинениям, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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"Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах. Мы, собственно, исходим прежде всего из этого",- сказал Песков.
"Это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура, и так далее. Все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Песков подчеркнул, что Россия отвергает подобные обвинения, Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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