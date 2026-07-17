Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР провести переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.

Южнокорейская сторона намерена обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950–1953 годов семей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.

"Давайте встретимся в любое время и в любом месте, без каких-либо условий, лично или по видеосвязи", - сказал Чо Чон Сик, выступая с речью на праздновании 78-летия Дня конституции страны, который отмечается ежегодно с 1948 года. Его слова приводит агентство Ренхап.

Спикер парламента выразил надежду, что КНДР откликнется на данное предложение и примет участие в диалоге по снижению напряженности на Корейском полуострове , в ходе которого южнокорейская сторона намеревается обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950-1953 годов семей.