Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР провести переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.
- Южнокорейская сторона намерена обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950–1953 годов семей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.
"Давайте встретимся в любое время и в любом месте, без каких-либо условий, лично или по видеосвязи", - сказал Чо Чон Сик, выступая с речью на праздновании 78-летия Дня конституции страны, который отмечается ежегодно с 1948 года. Его слова приводит агентство Ренхап.
Спикер парламента выразил надежду, что КНДР откликнется на данное предложение и примет участие в диалоге по снижению напряженности на Корейском полуострове, в ходе которого южнокорейская сторона намеревается обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950-1953 годов семей.
Нынешний президент Республики Корея Ли Чжэ Мен настаивает на налаживании отношений с КНДР, в то же время Южная Корея продолжает укреплять трехсторонний альянс с США и Японией и проводить совместные военные учения, в том числе на приграничных территориях.