Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР провести переговоры - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 17.07.2026
Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР провести переговоры

Сеул предложил КНДР провести межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.
  • Южнокорейская сторона намерена обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950–1953 годов семей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове.
"Давайте встретимся в любое время и в любом месте, без каких-либо условий, лично или по видеосвязи", - сказал Чо Чон Сик, выступая с речью на праздновании 78-летия Дня конституции страны, который отмечается ежегодно с 1948 года. Его слова приводит агентство Ренхап.
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Южная Корея планирует подготовить 500 тысяч воинов-дронов
26 июня, 06:51
Спикер парламента выразил надежду, что КНДР откликнется на данное предложение и примет участие в диалоге по снижению напряженности на Корейском полуострове, в ходе которого южнокорейская сторона намеревается обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950-1953 годов семей.
Нынешний президент Республики Корея Ли Чжэ Мен настаивает на налаживании отношений с КНДР, в то же время Южная Корея продолжает укреплять трехсторонний альянс с США и Японией и проводить совместные военные учения, в том числе на приграничных территориях.
КНДР - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В МИД КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны
11 июля, 07:05
 
В миреКНДРКорейский полуостровЮжная КореяЛи Чжэ Мен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала